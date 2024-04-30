Beşiktaş Kulübü kendini sorgulamalı!

Ligin kaderini derinden etkileyecek bir derbiyi geride bıraktık. Fenerbahçe’nin maksimum derecede kötü bir Beşiktaş karşısında oyunu net bir şekilde koparmayışı da aslında kalan son 4 haftada Fenerbahçe nezdinde en büyük tehlike olarak gözükmekte... Ama benim esas değinmek istediğim nokta, bir Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan bir futbolcu, bu maçta da takımına ihanet eden Libyalı bir futbolcu olan Al-Musrati...