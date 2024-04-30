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Spor Beşiktaş Kulübü kendini sorgulamalı!
Spor

Beşiktaş Kulübü kendini sorgulamalı!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:30:00 -
Beşiktaş Kulübü kendini sorgulamalı!

Ligin kaderini derinden etkileyecek bir derbiyi geride bıraktık. Fenerbahçe’nin maksimum derecede kötü bir Beşiktaş karşısında oyunu net bir şekilde koparmayışı da aslında kalan son 4 haftada Fenerbahçe nezdinde en büyük tehlike olarak gözükmekte... Ama benim esas değinmek istediğim nokta, bir Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan bir futbolcu, bu maçta da takımına ihanet eden Libyalı bir futbolcu olan Al-Musrati...

Ligin kaderini derinden etkileyecek bir derbiyi geride bıraktık. Fenerbahçe’nin maksimum derecede kötü bir Beşiktaş karşısında oyunu net bir şekilde koparmayışı da aslında kalan son 4 haftada Fenerbahçe nezdinde en büyük tehlike olarak gözükmekte... Ama benim esas değinmek istediğim nokta, bir Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan bir futbolcu, bu maçta da takımına ihanet eden Libyalı bir futbolcu olan Al-Musrati...

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