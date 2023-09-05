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Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 20:48:00 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çebi, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Beşiktaş Kulübü de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula yollandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline sevk edildi.

Çaykur Rizespor, saha olayları, Başakşehir, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Gaziantep Futbol Kulübü, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile usulsüz seyirci alınması, Hatayspor da talimatlara aykırı hareket ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PDFK'ye gönderildi.

Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman da sportmenliğe aykırı hareketi ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.
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Kaynak: AA

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