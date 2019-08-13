Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Atiba Hutchinson, Gary Medel ve Enzo Roco, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla devam edecek.