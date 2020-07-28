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Spor

Beşiktaş Kayserispor’un genç yıldızını istiyor

Kayserispor’un gelecek vaat eden oyuncularının en başında gelen Emre Demir için Beşiktaş’ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:52:00 -
Beşiktaş Kayserispor’un genç yıldızını istiyor

Kayserispor’un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş’ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Kayseri’de oynayan Mensah için de Galatasaray’la kapıştığı iddia edilen siyah-beyazlıların 16 yaşındaki Emre için Kayserispor’la pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor ile kontratı 2022’de bitecek Emre için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, karşı tarafa takasta talep edeceği muhtemel isimleri sordu.

Emre Demir bu sezon attığı golle Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.

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