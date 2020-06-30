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Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:34:16 -
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada üç takımlı turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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