0553 313 94 23

Beşiktaş Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. bugün saat 16.00'dan karşılaşmanın bitimine kadar Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik güzergahının Asker Ocağı Caddesinden verileceği öğrenildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
Beşiktaş Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. bugün saat 16.00'dan karşılaşmanın bitimine kadar Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik güzergahının Asker Ocağı Caddesinden verileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00’da Vodafone Park Stadı’nda, Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi'nden Küçük Çiftlik Caddesi'ne gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak. Açıklamada Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyeceği ve Vişneli Tekke Sokağı'nın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
  1. Beşiktaş Kayserispor maçı nedeniyle İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?