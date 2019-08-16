Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi



SİVAS (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.

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