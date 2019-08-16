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Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

16 Ağustos 2019 Cuma 18:56
Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi


SİVAS (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:56
  1. Beşiktaş
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