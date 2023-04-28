Beşiktaş JK’dan, deprem bölgesi çocukları için “Bu Kitap Sana Arkadaşım” kampanyası

120 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü ve Avrupa’nın da ender kulüplerinden birisi olan Beşiktaş JK, “Bırakmam Seni Türkiyem” projesi kapsamındaki “Bu Oyuncak Sana Arkadaşım” aksiyonundan sonra; deprem bölgelerindeki çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, “Bu Kitap Sana Arkadaşım” isimli, tüm Türkiye’ye yayılacak çocuk kitapları kampanyası başlatıyor.

Projeye, Galatasaray ile Vodafone Park’ta yapılacak derbi ile start verilecek

Projeye, 30 Nisan 2023 Pazar günü, Beşiktaş JK’nin ezeli rakibi Galatasaray ile Vodafone Park’ta yapılacak derbi ile start verilecek. Bu anlamlı projeye destek olmak isteyen taraftarlar kütüphanelerinde bulunan çocuk kitaplarını yanlarında getirerek gişelere kurulacak olan kumbaralara bırakabilecekler. Getirilen kitaplara çocuklardan, deprem bölgesindeki arkadaşlarına birer mesaj yazarak destek olunması konusunda da duyuru yapıldı. Yanlarında kitap getiremeyen taraftarlar ise, Doğan Çocuk’un kuracağı stantlardan uygun ve sabit fiyatlı çocuk kitap ve dergileri satın alıp bağış yapabilecekler.

Çebi: “Deprem bölgesinde çocuklarımızın ve okulların halinden çok etkilendik. Projelerimiz daha çok çocuklarımız odaklıdır”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu ile deprem bölgesi ziyaretleri sırasında en çok etkilendikleri durumun çocuklar ve okulların hali olduğunu vurgulayarak; “Tam da bu nedenle yardım projelerimizin daha çok çocuklarımız odaklı olmasına karar verdik. Beşiktaş JK olarak orta ve uzun vadede depremden etkilenen illere okul yaptırma, kurduğumuz Çadır Kent’lerde oluşturduğumuz oyuncak çadırları ve tüm dünyada ses getirmiş ve küresel dikkati deprem felaketine çekmiş ‘Bu Oyuncak Sana Arkadaşım’ projelerini hayata geçirdik. Şimdi de, camia olarak yaptıracağımız okullar başta olmak üzere, deprem bölgelerindeki okulların; kurduğumuz Çadır Kentlerin; bölgelerdeki spor okullarımızın; depremden kurtulmuş bölge kütüphanelerinin kitap ihtiyacını karşılayacak ‘Bu Kitap Sana Arkadaşım’ projemizi hayata geçiyoruz. Tüm camiamızdan, bağışlayacakları kitapları derbi maçına getirmelerini bekliyoruz. Yanlarında getirecekleri çocuk kitaplarının ön yüzüne, deprem bölgesinde bulunan çocuklara moral olacak ve yüzlerinde tebessüm oluşturacak, çocuklardan çocuklara birkaç cümle ile destek vermelerini bekliyoruz. Ayrıca bu proje için Doğan Çocuk ile yine deprem bölgelerine gönderilmek üzere, uygun fiyatlı kitap satış kampanyasını da hayata geçiriyoruz. Derbi maçında yanında kitap getiremeyen taraftarlarımız, stadımızda kitap satın alarak bağışta bulunabilirler.” dedi.



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