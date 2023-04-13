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Spor Beşiktaş istiyordu... Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Spor

Beşiktaş istiyordu... Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:47:00 -
Beşiktaş istiyordu... Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Olympiakos, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncu James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bu sezonu en iyi noktada bitirerek gelecek sezona şampiyonluğun birinci adayı olarak girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Dünya yıldızı James Rodriguez resmen Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Süper Lig devleriyle ismi sık sık anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kolombiya basını, yıldız oyuncunun Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve önümüzdeki yaz İstanbul yolcusu olduğunu duyurdu. Olympiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden James Rodriguez, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor ve önümüzdeki transfer dönemi için İstanbul planları yapıyor.

Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.

RESMEN AÇIKLANDI

31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı. Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelecek gibi duruyor. Zira yetenekli futbolcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyordu. Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resmi olarak açıklandı

Olympiakos, James Rodriguez ile anlaşılarak sözleşmenin sona erdirildiğini resmen açıkladı. Buna göre yıldız futbolcu bonservisini eline almış oldu. James Rodriguez'i transfer etmek isteyen takımlar, Kolombiyalı futbolcu için bonservis ödemek zorunda kalmayacak.

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