Beşiktaş istiyordu... Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Bu sezonu en iyi noktada bitirerek gelecek sezona şampiyonluğun birinci adayı olarak girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Dünya yıldızı James Rodriguez resmen Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Süper Lig devleriyle ismi sık sık anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kolombiya basını, yıldız oyuncunun Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve önümüzdeki yaz İstanbul yolcusu olduğunu duyurdu. Olympiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden James Rodriguez, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor ve önümüzdeki transfer dönemi için İstanbul planları yapıyor.

Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.

31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı. Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelecek gibi duruyor. Zira yetenekli futbolcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyordu. Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

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Resmi olarak açıklandı

Olympiakos, James Rodriguez ile anlaşılarak sözleşmenin sona erdirildiğini resmen açıkladı. Buna göre yıldız futbolcu bonservisini eline almış oldu. James Rodriguez'i transfer etmek isteyen takımlar, Kolombiyalı futbolcu için bonservis ödemek zorunda kalmayacak.