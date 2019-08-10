Beşiktaş istiyordu 2. Lig'e gitti Umut Meraş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'yle anlaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'la adı anılan Bursaspor'un sağ beki Umut Meraş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'yle anlaştığı iddia edildi. Ayrıntılar geliyor...

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