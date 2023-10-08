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Spor Beşiktaş – İstanbulspor maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!
Spor

Beşiktaş – İstanbulspor maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:17:00 -
Beşiktaş – İstanbulspor maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor... Maçın skorunu da güncel olarak haberimizde sizlere aktaracağız...

Maçın İlk 11’leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor... Maçın skorunu da güncel olarak haberimizde sizlere aktaracağız...

 Mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda oynanıyor ve karşılaşma Beinsports1’den naklen yayımlanacak.

 Biz de bu önemli mücadelenin skorunu sizlerle paylaşıyoruz...

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