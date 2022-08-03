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Spor Beşiktaş ille de Milli yıldız diyor!
Spor

Beşiktaş ille de Milli yıldız diyor!

Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile bonservis pazarlığına giriyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 21:36:00 -
Beşiktaş ille de Milli yıldız diyor!

Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile bonservis pazarlığına giriyor.

Beşiktaş daha önce de transfer etmek istediği milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden devreye girmiş durumda. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis ücreti üzerine yoğunlaşmış durumda. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kaan Ayhan'ı Siyah-Beyazlı kurmaylar 3.5 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor. Ancak Sassuolo kulübü henüz bu rakamı kabul etmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin biraz daha fiyat artırması durumunda orta bir nokta buluşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 49 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı.

 

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