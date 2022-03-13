Beşiktaş ile sözleşme imzalamadı ve gidiyor!..

Beşiktaş'ın sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamadığı Kanadalı golcü Cyle Larin'e dünya devi talip oldu.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcular arasında yer alan Cyle Larin ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alınamadı. 15 Ocak 2018'den bu yana siyah beyazlı formayı giyen Kanadalı golcüye Premier Lig'in dev ekibi talip oldu.

Arsenal, Cyle Larin'i istiyor

Akşam'da yer alan habere göre; Siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 26 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal istiyor. İngiliz devinin imza attırmayı düşündüğü 3 oyuncu arasında Larin de yer alıyor.

Larin ile Beşiktaş arasındaki anlaşmazlığın nedeni

Kanadalı yıldız, Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Larin, 2.5 milyon euroluk talebinde ısrar ederken, Siyah-Beyazlı yönetimin 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinden ödün vermediği öğrenildi.



Çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi

Geçtiğimiz sezon 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performansıyla lig ve kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon 30 maçta sahaya çıkan Kanadalı forvet 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Piyasa değeri 11 Milyon Euro

Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonun devre arasında MLS ekibi Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cyle Larin'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

Kanada Milli Takımı'nda tarih yazıyor

Kanada Milli Takımının formasını 43 kez giyen Cyle Larin son dönemde gösterdiği müthiş performans ile gol sayısını 23'e çıkartırken, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.