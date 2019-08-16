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Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda

- İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı- Sivas'ta yapılan 13 lig karşılaşmasında Beşiktaş 8, Sivasspor 3 kez galip geldi

16 Ağustos 2019 Cuma 09:02
Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.


- Sivas'taki maçlar


İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.


- Golsüz maç yok


Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:02
  1. Beşiktaş
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