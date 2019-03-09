0553 313 94 23

Beşiktaş ile Konyaspor'un 36. randevusu

İki takım arasında geride kalan 35 lig maçından 19'unu Beşiktaş, 4'ünü Konyaspor kazandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:47
Beşiktaş ile Konyaspor'un 36. randevusu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 35 karşılaşmanın 19'unu kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 71 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Konyaspor 31 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı.

 

- Beşiktaş son 14 maçta 5 kez kazanabildi

 

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçının 5'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada iki takım arasındaki 35 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

 

- Beşiktaş'ın evindeki maçlar

 

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 17 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 42 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

 

- Beşiktaş'tan tarihi fark

 

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:47
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Atiker Konyaspor
  5. Beşiktaş
  6. Futbol
  7. Konyaspor
  8. Spor Toto Süper Lig
  9. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    1. Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    2. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    3. Başarılı kadınların eşyaları Türk..
    4. Özhaseki'den Mansur Yavaş tespiti:..
    5. Midyat’ta 4 bin 331 öğrenci ve..
    6. CHP’li belediyeden seçim öncesi işçi..
    7. Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini..
    8. Dünya kadınlar günü SANKO..
    9. Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın..
    10. SANKO okulları yıldız kızlar tenis..
    11. Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın..
    12. Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11..
    13. Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından..
    14. Kaymakam Kaçmaz’dan Yeşil Vartospor..
    15. Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa..
    16. Kadını yücelten anneliktir
    17. Böyle vahşet görülmedi! 50 kadını..
    18. Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr...
    19. Ölü köpeği 2 kilometre aracının..
    20. İstanbul’da 351 kişi sınır dışı..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı