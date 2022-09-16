Beşiktaş ile hayata döndü ve...
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir alan Wout Weghorst'a müjdeli haber geldi. Hollanda Milli Takım'ına davet edilen yıldız golcüye, hocası Louis van Gaal'den Dünya Kupası mesajı geldi.
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir alan Wout Weghorst'a müjdeli haber geldi. Hollanda Milli Takım'ına davet edilen yıldız golcüye, hocası Louis van Gaal'den Dünya Kupası mesajı geldi.
Hollanda Milli Takım'ının teknik direktörü Louis van Gaal, Uluslar Ligi'nde oynanacak olan maçlar öncesi aday kadroyu açıkladı.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Siyah beyazlıların yıldız forvetine bir müjde daha geldi.
Hollanda basınına konuşan teknik direktör van Gaal, "Dünya Kupası'na hemen hemen benzer bir kadroyla gideceğiz. Takıma birkaç yeni oyuncu ekledik. Bu maçlar Dünya Kupası öncesi büyük fırsat"
"Dünya Kupası maçları için hazırlık süresi oldukça kısa. Bu yüzden tüm zamanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor" dedi.
Teknoloji
Nuh Yılmaz: ASELSAN'dan büyük başarı! Yüzde 72 oranına ulaştık, savunma sanayisinde çok önemli bir adım!
Teknoloji
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Kadın - Aile
Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!
Kadın - Aile
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Ekonomi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler
Kadın - Aile
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”