Beşiktaş ile hayata döndü ve...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir alan Wout Weghorst'a müjdeli haber geldi. Hollanda Milli Takım'ına davet edilen yıldız golcüye, hocası Louis van Gaal'den Dünya Kupası mesajı geldi.

Hollanda Milli Takım'ının teknik direktörü Louis van Gaal, Uluslar Ligi'nde oynanacak olan maçlar öncesi aday kadroyu açıkladı.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Siyah beyazlıların yıldız forvetine bir müjde daha geldi.

Hollanda basınına konuşan teknik direktör van Gaal, "Dünya Kupası'na hemen hemen benzer bir kadroyla gideceğiz. Takıma birkaç yeni oyuncu ekledik. Bu maçlar Dünya Kupası öncesi büyük fırsat"

"Dünya Kupası maçları için hazırlık süresi oldukça kısa. Bu yüzden tüm zamanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor" dedi.



