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Spor

Beşiktaş ile Elneny arasında kritik görüşme

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile son bir kez daha görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:12:00 -
Beşiktaş ile Elneny arasında kritik görüşme

Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak. Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.

Bu arada Trabzonspor da Elneny için oldukça istekli. Bayramdan sonra Elneny'nin hangi takımla anlaşacağı netlik kazanacak. Mısırlı, geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atarken 4 asist yaptı.

Kaynak: Takvim

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