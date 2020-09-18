Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma, 11 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da yapılan maçla başladı ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. O günden bu yana yapılan 48 lig maçından 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 6'sını Antalyaspor kazandı ve taraflar 9 müsabakada birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Kırmızı-beyazlılar, siyah beyazların attığı 105 gole karşı 43 gol attı.
Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım ise deplasmanda 2-1 üstünlük sağladı.
İstanbul'daki son iki maçını Antalyaspor kazandı
İstanbul'da iki takım arasındaki son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.
Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan maçı 3-2 kazanırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu stadda ilk mağlubiyetini veren ilk takım oldu.
Geçen sezon Antalyaspor rakibini 2-1 domine etti.
Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda iç sahada rakibini 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş evinde açık ara üstün
Beşiktaş, evinde oynadığı son 2 maçta Antalyaspor'a yenilmesine rağmen, İstanbul'daki maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar, Eskişehir'de biri cezalandırılan 24 maçın 18'inde Akdeniz temsilcisi ile sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenilip 3 kez berabere kaldı.
İç saha maçlarında kırmızı-beyazlıların ağlarını 49 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.