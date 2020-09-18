Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma, 11 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da yapılan maçla başladı ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. O günden bu yana yapılan 48 lig maçından 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 6'sını Antalyaspor kazandı ve taraflar 9 müsabakada birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Kırmızı-beyazlılar, siyah beyazların attığı 105 gole karşı 43 gol attı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım ise deplasmanda 2-1 üstünlük sağladı.

İstanbul'daki son iki maçını Antalyaspor kazandı

İstanbul'da iki takım arasındaki son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan maçı 3-2 kazanırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu stadda ilk mağlubiyetini veren ilk takım oldu.

Geçen sezon Antalyaspor rakibini 2-1 domine etti.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda iç sahada rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş evinde açık ara üstün

Beşiktaş, evinde oynadığı son 2 maçta Antalyaspor'a yenilmesine rağmen, İstanbul'daki maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Eskişehir'de biri cezalandırılan 24 maçın 18'inde Akdeniz temsilcisi ile sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenilip 3 kez berabere kaldı.

İç saha maçlarında kırmızı-beyazlıların ağlarını 49 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.