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Spor

Beşiktaş için transfer iddiası: Umut Meraş

Beşiktaş, Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'de top koşturan milli sol bek Umut Meraş için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:12:00 -
Beşiktaş için transfer iddiası: Umut Meraş

Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

Rota tekrardan Umut Meraş

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

Umut Meraş bu sezon Le Havre'de 22 karşılaşmada görev aldı. 1 kez asist yaptı.

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