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Spor

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:55:19 -
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.


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