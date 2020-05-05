  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı

Beşiktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:12:40 -
Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı

Beşiktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başladı.


Nevzat Demir Tesisleri’ndeki son çalışmasını 19 Mart’ta gerçekleştirdikten sonra korona virüs salgını nedeniyle takım halinde antrenmanlara ara veren siyah-beyazlılar, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.


Bugünkü antrenmanda; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı.


İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan oyuncular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.


Beşiktaş, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı