  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş gözünü kararttı! Borini için takas teklifi
Spor

Beşiktaş gözünü kararttı! Borini için takas teklifi

Beşiktaş, İtalyan kanat oyuncusunun transferi için yeni bir teklifle Karagümrük'ün kapısını çaldı. Yönetim Borini'ye karşılık Karagümrük'e Kevin N'Koudou'yu vermeyi teklif etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 13:46:00 -
Beşiktaş gözünü kararttı! Borini için takas teklifi

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş,son olarak Karagümrük’ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçmişti. 31yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle görüşmelerde bulunan idareciler, yoğun pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Başarılı oyuncu konusunda 2 milyon Euro’luk talebi bulunan Karagümrük’e 1 milyon Euro teklif eden idareciler, rakam konusunda orta noktayı bulamayınca Beşiktaş’tan yeni bir atak geldi. Siyah-Beyazlılar, Borini için Karagümrük’e Kevin N’Koudou artı bir miktar para teklif etti.

Karagümrük’ün bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Kara Kartal, bu operasyonu tamamlamak istiyor.

Dün Karagümrük’ün Ankaragücü’nü deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımının bir golünü kaydeden Borini de Beşiktaş’a yeşil ışık yakmıştı. Fanatik'teki habere göre, deneyimli kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye hazır.

Beşiktaş'ın yeni maestrosu adım adım geliyor!
Beşiktaş'ın yeni maestrosu adım adım geliyor!

Spor

Beşiktaş'ın yeni maestrosu adım adım geliyor!

Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...
Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...

Spor

Beşiktaş'ta sonunda bu da oldu! Yazıklar olsun...

Beşiktaş'ta seri son buldu! Puanlar paylaşıldı...
Beşiktaş'ta seri son buldu! Puanlar paylaşıldı...

Spor

Beşiktaş'ta seri son buldu! Puanlar paylaşıldı...

Suudi Arabistan'dan Beşiktaş'ın hayallerini yıkacak haber geldi
Suudi Arabistan'dan Beşiktaş'ın hayallerini yıkacak haber geldi

Spor

Suudi Arabistan'dan Beşiktaş'ın hayallerini yıkacak haber geldi

Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'da şok
Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'da şok

Spor

Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'da şok

Beşiktaş bomba transferi açıkladı
Beşiktaş bomba transferi açıkladı

Spor

Beşiktaş bomba transferi açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23