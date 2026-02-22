  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu
Spor

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Hüseyin Güre
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak maçta VAR olarak Ömer Faruk Turtay atandı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

