Beşiktaş golcüsünü bekliyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadroyu korumayı başaran yönetim, santrfor arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündeminde Luuk De Jong, Chuba Akpom ve Diego Costa yer alıyor.

Sergen Yalçın’ın özellikle forvet hattında Güven Yalçın’ın yetersizliği sonrası acilen forvet hattına kariyerli ve güçlü bir ismin monte edilmesini istediği aktarıldı.

Diego Costa, Luuk De Jong ve Chuba Akpom isimleri ise gündemden hiç düşmüyor.

Daha önce temas kurulan İspanyol golcüyle anlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş’ın son teklifi 3 milyon Avro maaş ve bonuslarla birlikte 2 yıllık kontrat...

32 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler devam ederken taraflar arasında büyük fark kalmadığı öğrenildi.

Luuk de Jong ise Sevilla’dan 2 buçuk milyon Avro alıyor. Beşiktaş bu maaşı ödemeyi kabul ederken, yıldız golcü teklife dönüş yapmadı. Hollandalı oyuncuya ülkesinden de teklif olduğu biliniyor.

Middlesbroug’da forma giyen Chuba Akpom, Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor.

Diego Costa ve Luuk De Jong'un durumuna göre İngiliz golcü için harekete geçilecek.