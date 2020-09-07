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Spor Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:41:00 -
Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Töre, eski takımı Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Gökhan Töre, geride bıraktığımız sezon öncesi siyah beyazlı takımdan Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Beşiktaş, Rusya temsilcisi Rubin Kazan'dan 2013 yılında önce kiralık olarak renklerine bağladığı Gökhan Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euroya satın almıştı.

28 yaşındaki futbolcu 2016 senesinde ise 3 milyon euro karşılığında o dönem bir sezonluğuna Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'in takımı West Ham United'a kiralamıştı.

2 gol, 3 de asist 

Gökhan Töre geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

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