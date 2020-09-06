Beşiktaş geri istiyordu! Aboubakar’dan önemli talep

Hücum hattını güçlendirmek için forvet transferine öncelik veren Beşiktaş, eski yıldızı Vincent Aboubakar ile iletişime geçmiş ve Kamerunlu golcüyü kadroya katmak için görüşmelere başlamıştı. Porto’nun yeni sezon kadrosuna alınmayacağı belirtilen Aboubakar’ın, Kara Kartal’a dönmek istediği ancak transferde son anda sorun çıktığı öğrenildi.

Portekiz menşeli Record’un aktardığına göre Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş’tan yeni sezon için teminat istedi. Ödemelerde herhangi bir sorun yaşamak istemediği aktarılan Aboubakar’ın, alacağı ücrete ilişkin banka garantisi talep ettiği belirtildi. Aboubakar’ın talebi sonrası transferin zora girdiği öğrenildi.

Vincent Aboubakar, 2016 – 2017 sezounda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giymişti. 38 maça çıkan Aboubakar, 19 gol atarak başarılı bir grafik sergilemişti. Porto’da kariyerini sürdüren Aboubakar, yaşadığı sakatlıktan sonra ilk 11’deki yerini kaybetmiş ve yeni sezon öncesinde de kadroya yer almayacağı konuşulmaya başlanmıştı.