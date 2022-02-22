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Spor Beşiktaş, Gedson taktiğini devreye sokuyor
Spor

Beşiktaş, Gedson taktiğini devreye sokuyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes hamlesinin ardından yeni rota bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:54:00 -
Beşiktaş, Gedson taktiğini devreye sokuyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes hamlesinin ardından yeni rota bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a çevrildi. az transfer döneminde de gündeme gelen hatta temsilcileriyle İstanbul'da uzun süre görüşme yapılarak belirli bir aşamaya gelinen Sörloth için siyah-beyazlılar artık daha ciddi.

Leipzig istediği verimi alamayınca oyuncuyu Real Sociedad'a kiralarken, İspanyol kulübünün vereceği karara göre durum şekillenecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarının ilk adımını Gedson Fernandes ile atan Beşiktaş, santrfor ve sol kanat için de kolları sıvadı. Sabah'ın derlediği habere göre bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kartal, yeni sezonda nokta atışı yapmak istiyor.

Pivot santrforları değerlendirmeye alan yönetim, ilk sıraya Alexander Sörloth'u yazdı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen hatta temsilcileriyle İstanbul'da uzun süre görüşme yapılarak belirli bir aşamaya gelinen Sörloth için siyah-beyazlılar artık daha ciddi. Leipzig istediği verimi alamayınca oyuncuyu Real Sociedad'a kiralarken, İspanyol kulübü de gelecek yıl Norveçli'yle devam etmeme konusunda kararsız...

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANACAK

Bu sezon 29 resmi maça çıkıp sadece 5 gol bulan 26 yaşındaki forvetin sezon sonunda Leipzig'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Kartal oyuncu için iki teklif hazırladı. İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Leipzig'in sadece satış kararı alması halinde ise daha düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek. Bu noktada yönetim Gedson transferindeki gibi bir sonraki satıştan pay da dahil farklı bonusları da masaya koyacak.

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