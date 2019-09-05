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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Antrenmana tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup ile izinli Diaby katılmadı

05 Eylül 2019 Perşembe 22:35
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı.

İdman, dar alanda top kontrolü ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinli olan Abdoulay Diaby de antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanı Adana Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de takip etti. Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:35
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