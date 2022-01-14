Kartal, tek golle Gaziantep'i devirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Önder Karaveli'nin imzası sonrası sahasında ağırladığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapatmasını bildi.

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Doğan, Furkan, Recep, Sagal, Maxim ve Muhammet 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda 67. dakikada sahneye çıkan Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Beşiktaş, 32 puana yükseldi ve 6. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

ÖNDER KARAVELİ RESMİ İMZASI SONRASI ÜÇ PUAN GELDİ

Hafta içinde Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Önder Karaveli ile resmi sözleşme imzalayıp, teknik adam sorununu çözmüştü.

Beşiktaş böylelikle 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah beyazlılar, son 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta Batshuayi, Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise ligde 5 maç sonra ilk kez yenildi. Güneydoğu ekibi son olarak 6 Aralık'ta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilmiş, sonrasında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.