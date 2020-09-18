Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un UEFA’daki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz olan Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray’ın play-off turuna kalmaları durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
3. eleme turu için UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk takımlarının paly-off’ları geçmesi halindeki muhtemel rakipler ortaya çıktı.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi şöyle; Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave’yi eleyip play off’a kalırsa, Milan ve BodoGlimt maçlarının galibi ile İstanbul’da karşılaşacak. Yüksek ihtimal İtalyan devi Milan rakip olarak görünüyor.
Alanyaspor, Norveç ekibi Rosenborg’u elerse, Slovenya takımı Mura ile rakibi PSV Eindhoven maçlarının galibi ile eşleşecek.
Galatasaray’ın muhtemel rakibi ise, Williem ve Rangers maçının galibi olacak.
Salgın nedeniyle maçlar seyircisiz ve tek maç usülü olarak oynanacak. Play off müsabakaları 1 Ekim Perşembe günü yapılacak.