Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek29 Kasım 2018 Perşembe 11:08
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.
Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.
YORUM YAZ