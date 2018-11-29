Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.29 Kasım 2018 Perşembe 11:06
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre,
Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.
Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.
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