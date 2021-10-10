  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Derbi ne zaman? 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları sebebiyle liglere ara verildi. Futbolseverler Beşiktaş-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi kaçında haftada? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:18:00 -
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Milli maç sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. A Milli Takım 11 Ekim Pazartesi akşamı Letonya ile karşılaşacak. Ardından Süper Lig'de heyecan 9.hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'de 9. hafta 15 Ekim Cuma akşamı oynanacak Başakşekir-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Galatasaray 10. haftada karşı karşıya gelecek. Derbi 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Tyson Fury kimdir? Tyson Fury kariyeri başarıları
Tyson Fury kimdir? Tyson Fury kariyeri başarıları

Spor

Tyson Fury kimdir? Tyson Fury kariyeri başarıları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay