Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Derbi ne zaman? 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları sebebiyle liglere ara verildi. Futbolseverler Beşiktaş-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi kaçında haftada? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi gün?
Milli maç sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. A Milli Takım 11 Ekim Pazartesi akşamı Letonya ile karşılaşacak. Ardından Süper Lig'de heyecan 9.hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'de 9. hafta 15 Ekim Cuma akşamı oynanacak Başakşekir-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş ile Galatasaray 10. haftada karşı karşıya gelecek. Derbi 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.