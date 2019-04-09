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Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Beşiktaş Futbol Okulu, Şehir Stadı’nda düzenlenen futbol karşılaşmasıyla açıldı.

09 Nisan 2019 Salı 21:53
Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Beşiktaş Futbol Okulu, Şehir Stadı’nda düzenlenen futbol karşılaşmasıyla açıldı.


Ünye Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Ünye 1957 Spor ve Ünye Beşiktaş Futbol Okulu’nun ortaklaşa düzenlediği Beşiktaş Yaz Okulu düzenlenen gösteri müsabakasıyla açıldı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye CumhuriyetBaşsavcısı Soner Aygün, Ünye Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel’in boy gösterdiği müsabakaya eski futbolcu Tanju Çolak da katıldı.


Maç öncesi konuşan Gol Kralı Tanju Çolak, "Uzun zamandır Ünye’de bu stadyuma gelmedim. Çevresi bayağı değişmiş. 1986 yılında ben Samsunspor’da iken Ünye’ye gelirdik. Ünye’ye yıllar sonra geldiğimde sosyal ve ticari yönden bir değişim olduğunu gördüm. Ünye’de olmak benim için gururdur. Ben zaten Samsunluyum. Buradan Beşiktaş Kulübü’ne ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Futbol sadece spordan olmadığını ifade eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Futbol toplumumuzun geniş çevre ve gençler tarafından ilgiyle takip edilen bir spor dalıdır. Türk futbolunun gelişmesi için Türkiye’nin bütün sporlarında alt yapının desteklenmesi gerekiyor. Yetenekli sporcularımızın en iyi şekilde çocukluktan başlayarak ve yetiştirilerek takımlara kazandırılması gerekiyor. Ünye- Ordu bölgesi de bu güne kadar çok sayıda yeteneğin keşfedildiği, futbolun yeteneklerin çok olduğu bir bölgemizdir. Ünye’de de açılacak futbol okulunda da ben inanıyorum ki birçok genç yetenek keşfedilecek ve Türk sporuna katılacaktır. Futbol sadece bir spordan ibaret değil, ayrıca bir eğitimdir. Açılan bu spor okuluna çocuklarımız her şeyden önce sportif anlamında eğitilerek sağlıklı gençler olarak toplumumuza katılacaklardır" ifadelerini kullandı.


ÜnyeCumhuriyetBaşsavcısı Soner Aygün,“Ünye’nin bu güzel gününde güzel insanlarla bir araya geldik, güzel bir maç gerçekleşti.Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın eski danışmanı Yılmaz Canpolat, “Beşiktaş’ı Türkiye’nin her tarafına yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada ilk önce sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Ünye halkına teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 21:53
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