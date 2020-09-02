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Spor Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:08:40 -
Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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