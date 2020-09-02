Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yunan ekibi PAOK'a yenilerek Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda siyah beyazlı ekip, İspanya takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Francisco Montero'nun transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Atletico Madrid'den kiralanan İspanyol futbolunun kiralandığı duyurulan açıklamada siyah beyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz."