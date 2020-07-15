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Spor

Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim? | Derbinin hakemi belli oldu mu?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hakem | Süper Lig’de heyecan sona yaklaşıyor. Ligde 33. Hafta maçları ve hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi ise merak konusu. Sporseverler “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?” , “Derbi hangi gün?” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim yönetecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:50:00 -
Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim? | Derbinin hakemi belli oldu mu?

Süper Lig’de ipi göğüsleyecek takımının belli olmasına az bir süre kaldı. Bu hafta ligde 33. Hafta oynanacak. Hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça da tanıklık edecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim? | Derbinin hakemi belli oldu mu?

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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