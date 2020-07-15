Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim? | Derbinin hakemi belli oldu mu?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hakem | Süper Lig’de heyecan sona yaklaşıyor. Ligde 33. Hafta maçları ve hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi ise merak konusu. Sporseverler “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?” , “Derbi hangi gün?” , “Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim yönetecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Süper Lig’de ipi göğüsleyecek takımının belli olmasına az bir süre kaldı. Bu hafta ligde 33. Hafta oynanacak. Hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça da tanıklık edecek.
Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim? | Derbinin hakemi belli oldu mu?
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler