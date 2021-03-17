Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig 31. hafta maçları
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün? Süper Lig’in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Zirve yarışışı için son derece önemli olan karşılaşmada Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, derbi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 31. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbinin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig 31. hafta maçları
Beşiktaş ile Fenerbahçe 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 63 puanla zirvede yer r alırken Fenerbahçe 58 puanla üçüncülük koltuğunda oturuyor. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Beşiktaş 4-3'lük skorla kazanmıştı. Öte yandan ligin 31.haftasını Atakaş Hatayspor bay geçecek.