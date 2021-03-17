Beşiktaş- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 31. hafta maçlarında derbi heyecanı var. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş- Fenerbahçe maçı ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. 63 puanla ligde lider olan Beşiktaş, 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ile derbi oynayacak. Peki Beşiktaş- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi hakemi kim? Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?
Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini açıkladı. Bu kapsamda şampiyonluk yarışından önem arz eden kritik Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
Beşiktaş Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11’ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Attila, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Osayi, Thiam.
Süper Lig 30. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu