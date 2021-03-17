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Spor Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbinin hakemi kim?
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbinin hakemi kim?

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverler derbinin hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:31:00 -
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbinin hakemi kim?

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. Hal böyle olunca sporseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, derbinin hakemi kim?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi kim? Derbinin hakemi kim?

Beşiktaş ile Fenerbahçe 21 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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