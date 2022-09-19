Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için müthiş iddia!

Milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia ortaya atıldı. İki takım için de önem derecesi yüksek olan bu karşılaşmanın hakemini şimdiden açıklayan Aydınus, sosyal medyada gündem oldu.

Tüm gözler milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili konuşulmaya başlanmasının ardından ortaya flaş bir iddia atıldı.

FIRAT AYDINUS MAÇIN HAKEMİNİ AÇIKLADI

Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medya karıştı.