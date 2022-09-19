  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için müthiş iddia!
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için müthiş iddia!

Milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia ortaya atıldı. İki takım için de önem derecesi yüksek olan bu karşılaşmanın hakemini şimdiden açıklayan Aydınus, sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:56:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için müthiş iddia!

Milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia ortaya atıldı. İki takım için de önem derecesi yüksek olan bu karşılaşmanın hakemini şimdiden açıklayan Aydınus, sosyal medyada gündem oldu.

Tüm gözler milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili konuşulmaya başlanmasının ardından ortaya flaş bir iddia atıldı.

FIRAT AYDINUS MAÇIN HAKEMİNİ AÇIKLADI

Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medya karıştı.

 

 

 

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!
İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Spor

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi
Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!
Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!

Spor

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...

Spor

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...

Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar
Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Kadın - Aile

Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler

Sağlık

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler

İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...
İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23