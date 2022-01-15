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Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Spor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:15:00 -
Beşiktaş, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK ile yapılan müsabakada forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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