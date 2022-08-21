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Spor Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri... Maç hangi kanalda!
Spor

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri... Maç hangi kanalda!

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 21:00:00 -
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri... Maç hangi kanalda!

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın evinde 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne


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