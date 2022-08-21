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Spor Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta cezası biten Cenk Tosun dönerken, 5 isim ise görev alamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:22:00 -
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta cezası biten Cenk Tosun dönerken, 5 isim ise görev alamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak.

Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük’te Samed Onur dışında eksik yok.

Muhtemel ilk 11
Beşiktaş: Ersin, Rosier-Necip-Saiss-Masuaku, Berkay, Boyd-Salih-Gedson-N’Koudou, Weghorst

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

 

 

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