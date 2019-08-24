Beşiktaş evinde bir başka





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta yine güzel başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, konuk ettiği Göztepe'ye aynı skorla üstünlük sağladı.

Beşiktaş, Göztepe karşısında aldığı skorla Vodafone Park'ta lig maçlarındaki 43. galibiyetine imza attı. Dolmabahçe'de rakiplerini 55 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 10 beraberlik ve 2 yenilgi de aldı. Yeni stadında 139 puan toplayan Beşiktaş, galibiyet oranını da yüzde 78,1'e çıkardı.

Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında 138 gol atan siyah-beyazlı ekip, 2,5 ortalama yakaladı.





- Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı





Beşiktaş, Vodafone Park'ta Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 12 maça yükseltti.

Ligde evinde son olarak geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından Galatasaray (1-0), Bursaspor (2-0), Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Medipol Başakşehir (2-1), MKE Ankaragücü (4-1), Alanyaspor (2-1) ve Kasımpaşa (3-2) maçlarını kazandı. Beşiktaş, geçen sezon ayrıca söz konusu periyotta Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk maçında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek serisini 12 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, daha önce de Vodafone Park'ta 38 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Antalyaspor'a 3-2 mağlup olarak bunun sonlanmasını engelleyemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında yeni serisi için bir adım daha attı.





- Başlangıç yine galibiyetle





Beşiktaş, yeni stadındaki sezon başlangıcın yine galibiyetle yaptı.

Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda Dolmabahçe'deki ilk karşılaşmada Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 2017-2018'deki başlangıç mücadelesinde ise Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Geçen sezon Vodafone Park'taki ilk maçını UEFA Avrupa Ligi'nde yapan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon evindeki ilk maçında güzel başlangıca imza attı. Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde hem de Avcı yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.





- 29 maçtır gol atıyor





Siyah-beyazlı ekip, Göztepe filelerini havalandırarak Vodafone Park'ta üst üste 29 lig maçında gol sevinci yaşadı.

Ligin 2017-2018 sezonunda 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından evinde çıktığı 29 karşılaşmada da gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, gol attığı bu 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 75 puan topladı.





- 24. gollü galibiyet





Beşiktaş, Vodafone Park'taki 43 lig galibiyetinin 24'ünde üç veya üzerinde gol atmayı başardı.

Evindeki 13 karşılaşmada rakiplerine üçer gol atarak galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada dörder, 5 mücadelede beşer kez fileleri havalandırdı.





- 200. gole çok az kaldı





Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gol sayısındaki ikinci "dalya"sına sadece 4 gol kaldı.

Göztepe karşısında fileleri 3 defa havalandıran siyah-beyazlılar, yeni standındaki resmi maçlarda 196 gole ulaştı.

Süper Lig'deki 55 karşılaşmada rakip fileleri 138 kez havalandıran Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 16 maçta 33, Türkiye Kupası'ndaki 8 mücadelesinde 25 gol kaydetti.