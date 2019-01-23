Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor bilet fiyatı Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor maçı bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor maçı bilet fiyatları ne kadar? Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Beşiktaş-Erzurumspor bilet fiyatı Bilet fiyatları şu şekilde: 1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

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