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Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor bilet fiyatı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor maçı bilet fiyatları ne kadar?

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:38
Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor bilet fiyatı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Erzurumspor maçı bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak.

Beşiktaş-Erzurumspor bilet fiyatı

Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:38
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