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Beşiktaş, Erzurum sınavına hazırlanıyor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:02
Beşiktaş, Erzurum sınavına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.

Ligde ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONUN KARNESİ KÖTÜYDÜ

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiledi. Süper Lig'de geride kalan sezon deplasmanda yaptığı 17 maçtan 7'sini kazanabilen Beşiktaş, beşer yenilgi ve beraberlik sonucu 25 puan kaybetti.

 5 MAÇTA 4 GALİBİYET 1 YENİLGİ

Beşiktaş, sezonun başlamasıyla 25 günde altıncı resmi maçına yarın çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4'ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig'de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Hafta içinde LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'dan Erzurum'a geçti.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:02
  1. Konya
  2. Erzurum
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