Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro + KDV transfer bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.