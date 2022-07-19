Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan kadrosuna kattı. Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro + KDV transfer bedeli ödeyecek.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.