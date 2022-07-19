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Spor Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan kadrosuna kattı. Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:42:00 -
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon Euro + KDV transfer bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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