  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."
Spor

Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."

Yeniakit Publisher
2023-12-01 20:57:00 -
Beşiktaş efsanesi geri dönmek istiyor! "Teklif gelirse seve seve dönerim."

Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi ve kendisine teklif gelmesi halinde ne yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Başkan adayı Serdal Adalı hakkında konuşan Ricardo Quaresma, "Bildiğiniz gibi Serdal Adalı ile çok yakınız, Beşiktaş'a geliş sürecimde yakın ilişkiler kurduk. 2010 yılında takıma katılmamda büyük bir çabası vardı. Bu yüzden ona karşı büyük bir sevgim var. Ona bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın başkan olması halinde sevineceğini söyleyen Ricardo Quaresma, "Eğer Serdal Adalı seçilirse çok sevinirim. Ondan veya diğer başkandan teklif gelmesi durumunda elbette çok mutlu olurum. Böyle bir teklifi ciddi olarak değerlendiririm." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Her zaman dediğim gibi orası benim yuvam orayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Orada geçirdiğim güzel günleri ve taraftarların bana karşı sevgisini düşündüğüm zaman ister Serdal Bey olsun ister diğer başkan adayı olsun her ikisinin de kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağını biliyorum. Kulüp şampiyonluklar kazanmayı hak ediyor. Eğer beni göreve layık görüp Beşiktaş adına çalışmam için çağırırlarsa çok mutlu olurum. Elbette böyle bir teklifi değerlendiririm. Bir şekilde tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum. kulübün hak ettiği yerlere gelmesini istiyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23