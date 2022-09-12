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Spor Beşiktaş duvara tosladı!
Spor

Beşiktaş duvara tosladı!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 21:01:00 - 2022-09-12 21:02:00
Beşiktaş duvara tosladı!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin tek golü Başakşehir'den geldi. Maçın 71. dakikasında Traore, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş bu sezon ilk mağlubiyetini tadarken Başakşehir 6. maçında da kalesini gole kapattı.

 

 


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